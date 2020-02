Almelose Laura (26) en haar Léon (33) winnen gratis bruiloft: ‘Hebben wel even een vreugdedansje gedaan!’

Almelose seksdate liep uit de hand, verdachte moet voor straf werken

21 februari ALMELO - Mishandelde Patrick G. (36) uit Almelo in juni 2018 een uit Zutphen afkomstige vrouw en hield hij haar tegen haar zin vast in zijn woning? Of was er sprake van een heftige seksdate waarbij de nodige drugs gebruikt werd? Voor officier van justitie Eddie Leunk is het duidelijk, wat hem betreft liep een geplande seksdate uit de hand en eindigde in geweld en vrijheidsberoving. Leunk eiste een werkstraf van 160 uur en 114 dagen voorwaardelijke celstraf tegen G.