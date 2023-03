Almelose Lego-veelvraten van De Telgenborgh mogen naar Amerika voor de finale

Lego? Dat zijn toch die gekleurde plastic blokjes die je kunt stapelen? En je kunt er een heel eind mee komen zo laat basisschool De Telgenborch zien. Zes leerlingen vliegen namelijk volgende maand naar Amerika. Ze zitten in de finale van First Lego League. Die wordt gehouden in Houston.

De zes leerlingen komen uit de groepen 7 en 8 van De Telgenborch, een school in de wijk Schelfhorst. De hebben een project bedacht rondom het thema energie. Het eindresultaat is een robotje van Lego, dat laat zien hoeveel energie je thuis verbruikt. Gebruik je weinig dan is de robot levendig, gebruik je veel dan zit er weinig beweging in. Met groene en rode lampjes geeft ie aan hoe hij zich ‘voelt’.

Een van begeleidsters is leerkracht Marijcke Buitenhuis. Ze legt uit hoe het werkt: „De robot is gekoppeld aan de slimme meter in de meterkast. Daar reageert de robot op. Voor het project hebben we de hulp gehad van deskundigen van Eneco, Coteq, Enexis. Die hebben ons geholpen om het project uit te werken.”

Avontuur

Met succes zo blijkt, want na verschillende wedstrijden zijn de de legobouwers uit Almelo doorgedrongen tot de finale. Die worden gehouden van 19 tot 22 april. Een heel avontuur voor de leerlingen en de meereizende begeleiders. Niet in het minst omdat ze met acties en sponsoring zelf de reis- en verblijfskosten op moeten brengen. Bij elkaar meer dan tienduizend euro. Volgens Buitenhuis gaat dat echter allemaal goed komen.

Dat de technologiebedrijven best een handje willen helpen, is omdat de First Lego League een grote stimulans is voor leerlingen om later iets in de techniek te gaan doen. Buitenhuis: „De leerlingen zijn eerst op onderzoek gegaan. Hoeveel stroom ze gebruiken, hoe dat komt, hoe het minder kan, hoe een meterkast in elkaar zit. Daar leren ze heel veel van. Uiteindelijk heeft dat de robot opgeleverd.”

Kanshebber

Over de kansen van het team in Amerika kan ze weinig zeggen. Er doen ook hele grote scholen mee die veel geld en tijd in de lego-projecten investeren. Zeker is wel, dat De Telgenborch bij de kanshebbers hoort, want de school doet al bijna twintig jaar mee aan de Lego-wedstrijden. Het zijn de Lego-veelvraten van Twente.

Naast De Telgenborch mag ook een school uit Heerenveen naar Houston.