Almelose marktleider gaat bouwen aan Bleskolksingel; ‘Hier kunnen we verder groeien’

Laatste horde nieuwe manege Almelose Gravenrui­ters is genomen; ‘Dit jaar eindelijk weg uit die grote grauwe tent’

ALMELO - Met een noodzakelijk grondruil is de laatste horde genomen voor de nieuwe manege van De Gravenruiters in Almelo. De schop gaat dit jaar de grond in, verzekert een opgetogen voorzitter Peter van Heteren. „Eindelijk, na tien jaar voorbereiding, kan de bouw beginnen.”

17 april