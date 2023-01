Almelose moskee krijgt een gevel van wit marmer: duurder dan het oorspronkelijke plan, maar veel minder onderhoud

Binnen de kortste keren staat er 111.111 euro op de rekening van deze Almelose bierbrou­wer: ‘Actie loopt als een tierelier’

ALMELO - Het is een mooi, maar ook opvallend bedrag: 111.111 euro. Zoveel geld is er inmiddels binnengekomen voor een gloednieuw proeflokaal in de Almelose binnenstad. Waar straks Zwarte Parochie, bier van eigen bodem, wordt getapt. „Het loopt als een tierelier”

16:17