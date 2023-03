Almelose ontwikkelaar wil appartementen bouwen in hartje Nijverdal: ‘Wordt nog een flinke uitdaging met rendabel bouwplan te komen’

Ferid is in zijn paspoort drie jaar jonger en krijgt dat niet aangepast: ‘Ik ben radeloos’

Je bent geen 56, maar 59, alleen kun je dat niet bewijzen. Een probleem voor veel in Turkije geboren Tukkers, onder wie Ferid Gergin uit Enschede. Hij is een van de vele Nederlanders met twee geboortedata: eentje in zijn paspoort en zijn echte. Een fout uit het verleden die hem blijft achtervolgen. „Ik strijd al jaren om het gecorrigeerd te krijgen.”