Almelose ‘paardenslager’ zwaait af: ‘Mijn klanten willen geen kant en klaar gehakt’

ALMELO - Bart Mink, een van de laatste zelfstandige slagers in Almelo, stopt er mee. Hij is 72 en het is mooi geweest. „Op de opleiding zeiden ze het in de eerste les al: altijd een half onsje meer afsnijden, dat scheelt een koe per jaar.”