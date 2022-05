Almelose raadsleden boos na verloren rechtszaken over zorggeld: ‘Inwoners gemangeld, dit moet direct stoppen’

Yolanda (42) uit Almelo stak huis in brand en krijgt tbs, zelf wil ze euthanasie

De 42-jarige Yolanda V. is door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor het in brand steken van haar eigen huis in Almelo. V. kampt bijna haar hele leven met psychische problemen en is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. De rechters zijn verbijsterd over het gebrek aan hulpverlening.

25 april