Almelose raadsleden zijn boos, want ze vinden dat hen keer op keer de mond wordt gesnoerd: ‘Wat doen we nog in de gemeenteraad?’

Het is een vast agendapunt in de raadsvergaderingen van Almelo: het vragenhalfuurtje. Raadsleden kunnen aan het college vragen stellen over actuele kwesties. De PVA is zeer actief. Tenminste, als de partij de mogelijkheid wordt geboden vragen te stellen, want meestal worden die geweigerd. Dat leidt tot gemor in de vergadering. Een ‘vervelende discussie’, vindt burgemeester Gerritsen, die er inhoudelijk niet op ingaat en afkapt.