Almelose rechter maakt korte metten met rondreizende winkeldief uit Georgië: 4 maanden cel

ALMELO - „Het is nogal wat dat u in een ander land winkels afgaat om spullen te stelen”, zei snelrechter Scheepers dinsdag voordat ze Beka M. (28) uit Georgië veroordeelde tot 4 maanden cel. M. pleegde zeker drie winkeldiefstallen in Almelo, Gramsbergen en Nieuwleusen.

Georgiër M. liep een week of twee geleden tegen de lamp toen de eigenaar van de Plus in Denekamp hem herkende als de man die al enige tijd bij collega’s schappen vol opzetstukken van tandenborstels leeghaalt. De herkenning was simpel, beelden van de diefstallen worden al enige tijd gedeeld in een WhatsAppgroep waarin eigenaren van Plus supermarkten elkaar waarschuwen voor winkeldieven.

Opvallende bril

De beelden die M. de nek omdoen, werden op 25 november gemaakt bij de Plus in Almelo. Daarop is te zien dat M. en een onbekend gebleven man met opvallende bril bij het vak van gebitsverzorging een flinke lading opzetstukken stelen. Volgens de supermarkt is de schade van de meer dan honderd gestolen verpakkingen ruim 1600 euro.

‘Wel wat maar niet zoveel’

Geconfronteerd met het bedrag reageerde een M. met de opmerking dat hij wel wat meenam. „Maar niet zoveel.” De Georgiër bleef tijdens de zitting onbewogen en toonde weinig emotie. Hij moest hoogstens af en toe een lichte glimlach onderdrukken als de onbekende medeverdachte ter sprake kwam.

In dezelfde auto

M. zegt deze man met bril niet te kennen en dat is opvallend, meende rechter Scheepers. Want hij kwam met diezelfde man op 11 november de Plus in Gramsbergen binnen lopen. En stapte nadat er opnieuw opzetstukken waren verdwenen, in dezelfde auto. Deze man was er niet bij toen de Georgiër op 21 november een partijtje opzetstukken, tandenstokers en tubes met spierbalsem stal.

Bekentenis moet weggestreept worden

Bij de politie bekende M. de diefstal van veertien tubes maar die bekentenis moet weggestreept worden, zei advocaat Verrillo. Die nam M. weg bij de Plus in Bergentheim en voor die winkeldiefstal wordt hij niet vervolgd. „Ik verwacht niet dat hij het verschil weet tussen al die plaatsen daar in de omgeving.”

De Georgiër was net drie weken in Nederland toen hij opgepakt werd. En dat was niet voor het eerst, in 2016 kreeg hij twee weken cel voor winkeldiefstallen. Het lijkt erop dat er meer rechtszaken volgen, maandag werd hij nog in zijn cel gehoord door de politie over een soortgelijke winkeldiefstal in Noord-Nederland.

Mobiel banditisme

„Dit is wat we mobiel banditisme noemen, diefstallen door mensen die speciaal daarvoor uit het buitenland naar Nederland komen”, zegt rechter Scheepers voordat ze M. veroordeelde. De Georgiër moet de 4 maanden cel meteen uitzitten.