Almelose rechter moet zich uitspreken over terugbetalen hoofdprijs Miljoenenjacht

Uroloog Herman (48) uit Almelo doet mee aan speciale editie van Expeditie Robinson

7 januari ALMELO - Almeloër Herman Roelink is binnenkort te zien als deelnemer in het programma Expeditie Robinson NL vs. BE. De 48-jarige uroloog is vanaf 23 januari wekelijks te volgen in de speciale editie van het bekende survivalprogramma, dat in deze versie met alleen maar onbekende Nederlanders te zien is via streamingdienst Videoland.