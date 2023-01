Almelose rechter wanhoopt: ‘Waarom blijven ouderen pinpas en code afgeven aan onbekenden?’

Aangetrof­fen concentra­tie PFAS in Hengelo tien keer hoger dan risiconorm

HENGELO – De concentratie van PFAS die in de Hengelose wijk Hasseler Es is aangetroffen, is tien keer hoger dan de risiconorm die geldt voor de gezondheid voor mensen. Het gaat specifiek om de stof PFOS. De concentratie is niet gevonden in tuinen bij de woningen, maar in het openbare gebied.

6:55