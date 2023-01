Almelose schooldirecteur Peter ten Dam overleden (61)

ALMELO - Locatiedirecteur Peter ten Dam van scholengemeenschap Canisius in Almelo, is afgelopen vrijdag overleden. Hij werkte sinds 2020 bij het Canisius. Ten Dam was al een tijd ernstig ziek. Hij werd 61 jaar.

In een officieel persbericht laat de school weten dat Ten Dam een grote rol heeft gespeeld in de onderwijsontwikkeling op de school. ‘Als persoon stond hij midden in de school tussen de leerlingen als toegankelijk aanspreekpunt. Met leerlingen en collega’s maakte hij bijzonder snel en makkelijk contact. Hij wilde ervoor zorgen dat leerlingen altijd op nummer één staan.

Zijn energie haalde hij uit zijn passie voor het onderwijs. Peter had een helder beeld van waar Canisius naartoe moet en wilde het doel samen bereiken met zijn collega’s. Als inspirerend en vooruitstrevend persoon was hij een centraal onderdeel van het team.’

Behalve directeur was Ten Dam ook beëdigd vertaler en tolk Bosnisch/Kroatisch/Servisch. Zijn middelbare school doorliep hij op het Pius X college in Almelo.

Stil staan

Op de school is maandagmorgen door het personeel en de leerlingen stilgestaan bij het overlijden van Peter ten Dam. Barbara Nijenhuis van de school: ,,Het eerste uur zijn de collega’s bij elkaar gekomen. Er is een gedicht voorgelezen en er was een korte herdenking. Daarna is er ook met de leerlingen stil gestaan bij zijn overlijden.”

Nijenhuis is de opvolger van de overleden Peter ten Dam. Vanwege zijn ziekte en de verwachte afloop, was hij al bezig zijn functie over te dragen.

Later deze week is er een herdenkingsbijeenkomst voor collega's en (oud)leerlingen. Peter den Dam laat een vrouw en twee kinderen na.