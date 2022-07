Almelose stadsmusical Van Katoen en Water staat in de startblokken, maar het water is er niet: wat nu?

Aan creativiteit geen gebrek bij de promotors van de groots opgezette musical. De show gaat over 600 jaar stadsrechten in Almelo maar dat jubileumjaar viel in coronatijd. De voorstelling werd twee keer uitgesteld. De verjaardag is al gepasseerd en dus werd de ondertitel subtiel veranderd in ‘Almelo een slordige 600 jaar’.