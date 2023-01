Almelose theatermaakster Ruth Bakker viert jubileumfeest met nieuwe kindervoorstelling

ALMELO - Ze groeide op in Almelo en trok daarna de wijde wereld van het theater maken in. Ruth Bakker, theatermaakster voor kinderen uit Almelo viert dit voorjaar haar eerste jubileum. Met een voorstelling waarin het feest centraal staat. Loet viert feest.

Ze wilde altijd al op het podium. Als klein meisje maakte ze voorstellingen voor familie en vrienden. Haar talent en ambitie vonden een weg naar Den Haag waar ze muziektheater ging studeren. Zo kwam ze via wat bochten terecht in de wereld van het kindertheater. Ze schrijft haar eigen voorstellingen en trekt er al 12,5 jaar in haar eentje op uit langs feesten, partijen en theaters. Ook in haar geboorteregio was ze talloze keren te zien.

En dit voorjaar is het dus feest. Onlangs gaf ze al een jubileumvoorstelling in Almelo en in maart staat ze een week in theater Hof 88, waar ze een hele serie scholen op bezoek krijgt.

Quote Ik heb optreden altijd al leuk gevonden. Vooral de combi met kinderen, dat is het allerleuk­ste Ruth Bakker, theatermaakster

„Ik heb optreden altijd al leuk gevonden”, vertelt ze. „Vooral de combi met kinderen, dat is het allerleukste.” Toen het in de coronatijd stil kwam te liggen met kinderfotografie, waarvoor ze zich liet bijscholen. „Ik doe nu allebei. Met mijn voorstelling trek ik het land door, en daarnaast maak ik foto’s. Een mooie combinatie.”

De kindervoorstelling waarmee ze haar jubileum viert heet Loet viert Feest. Loet is het personage dat ze speelt. Een jong meisje met het karakter van Pipi Langkous. „Loet is een heel vrolijk en nieuwsgierig meisje. Ze doet de dingen op haar eigen manier. En als iets niet kan of mag, dan wil ze het toch proberen. Inderdaad lijkt ze wel wat op Pipi. Misschien heeft ze me onbewust wel geïnspireerd.

Themashows

Bakker maakt elke twee jaar een nieuwe voorstelling. Eentje rond het thema van de Kinderboekenweek en eentje rond de Nationale Voorleesdagen. Daar trekt ze dan mee het land door. Ze wordt begeleid door haar hond Mango, die ook een rol speelt de voorstellingen.

„In deze voorstelling regelt Loet een feestje, zonder dat haar moeder dat weet. Daarnaast wil Mango graag leren vliegen en gaat ze voor advies bij allerlei dieren langs. De voorstellingen is voor kinderen vanaf een jaar of twee. Een bovengrens is er niet. Volwassenen, die Loet ‘oudere kinderen noemt’, kunnen er ook van genieten. Ze speelt de voorstelling vijftig keer.

In Almelo speelt ze weer op 6 en 7 februari, dan speelt ze acht voorstellingen op scholen. Van 20 t/m 23 maart speelt ze in Hof 88. Op haar Youtube-bekanaal ‘Ik ben Loet’ staan meer dan honderd korte filmpjes.