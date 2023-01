Almelose Vrouwenclub zoekt bekendheid en activiteiten om bij te helpen

ALMELO - Ze hadden het gezellig en leuk tijdens de stadsmusical. Druk in de weer als vrijwilliger. Toen dat stopte en het zwarte gat voor hen lag, dachten de vrouwen: Waarom beginnen we geen vrouwenvereniging. De vereniging is er, nu de klussen nog.

Ze noemen zich Vrouwen van en voor Almelo. Een clubje van elf vrouwen die wat tijd over hebben en graag wat voor een ander willen doen. Geen huizen poetsen maar bijvoorbeeld helpen bij een evenement. In de catering, als gastvrouw of andere kleine hand en spandiensten. Dat is wat Petra Schumer in gedachten heeft. Ze is de woordvoerster van het stel. Geen grote club, maar wel hecht gezelschap van (vooral) veertigplussers die het goede met de mensheid voor hebben.

„We hadden bij Van Katoen en Nu zo'n goed gevoel, zo'n goede vibe, dat we daar wel mee verder wilden. Onze slogan was letterlijk, ‘wat te doen na katoen’. Die saamhorigheid en vriendschappen wilden we doortrekken. Het zou jammer zijn als dat zou verdwijnen.”

Maatschappelijk doel

Er werd wat gebrainstormd en zo kwam het vrouwennetwerk op tafel. „We staan voor de gemeente Almelo en zijn in te zetten voor incidentele klussen. Onlangs hebben we bij Winters Almelo bijvoorbeeld de catering verzorgd. Ook hebben we gekookt voor de vrijwilligers van IVN, hebben we de Voedselbank geholpen en helpen we bij de Slingerbeurs. Belangrijk voor ons is wel dat het geen commerciële inslag heeft, het moet een maatschappelijk doel zijn. We hoeven er ook niets voor terug. Niet anders dan dat we genoemd worden. Dat we zichtbaar zijn en ze ons kunnen vinden.”

Weggezakt

Dat laatste is belangrijker geworden vertelt Schumer, omdat de vereniging in de coronaperiode weer wat is weggezakt. „Er is een beetje de klad in gekomen. We moeten op zoek naar activiteiten waar we een bijdrage aan kunnen leveren. We hebben een eigen website maar die mag wel wat bekender worden.”

Op dit moment heeft de vereniging elf leden. Dat zijn er niet veel, maar heel veel meer hoeven er dat wat Schumer betreft ook niet worden. „We willen graag een klein clubje blijven, zodat het knus en gezellig blijft. Dat wil niet zeggen dat we er niet graag een paar dames bij zouden willen hebben.”

Wie lid wil worden of een activiteit heeft waarbij de hulp van de dames welkom is, kan contact opnemen via info@vrouwenvanenvooralmelo.nl of een berichtje via de site www.vrouwenvanenvooralmelo.nl.