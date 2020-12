Almelose zzp’er krijgt 240 uur werkstraf voor betrokkenheid bij hennepkwekerij in Ommen

Noodkreet Soweco-personeel over toekomst sociale werkvoor­zie­ning; ‘We worden in de luren gelegd, de maat is vol!’

1 december ALMELO - Stafmedewerkers van Soweco luiden de noodklok. Ze maken zich grote zorgen over de toekomst van de sociale werkvoorziening in Almelo en omgeving. Na anderhalf jaar knagende onzekerheid weten circa tachtig personeelsleden nog steeds niet waar ze aan toe zijn. ‘De maat is vol’, schrijven ze boven een brandbrief aan het Soweco-bestuur.