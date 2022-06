Amaliaplein staat zondagmiddag geheel in teken van Roparun: ‘We maken een groot feest van de doorkomst’

De Almeloopers doen al meer dan 10 jaar mee aan de Roparun. Na een gedwongen pauze van twee edities zijn ze zaterdag weer van de partij. De start is voor het eerst op Vliegveld Twenthe waar de Almelose ploeg op de ‘route noord’ van start gaat.

Met een team van 27 leden, bestaande uit acht lopers, vier fietsers en een hele batterij begeleiders moet er in totaal 580 kilometer worden afgelegd tot aan de finish op tweede pinksterdag op de Rotterdamse Coolsingel.

Het enthousiasme is onverminderd groot ondanks de tussenliggende coronatijd. „Ook wij roepen dat het gelukkig weer mag”, vertelt Philip Dhert een dag voor vertrek.

Grote happening

Dhert is naast Gerdijanne Leestemaker teamcaptain en blijft achter om de doorkomst zondag in Almelo met een groep vrijwilligers in goede banen te leiden. „Gerdijanne is onderweg teamcaptain. Als Almeloopers organiseren we zelf de doorkomst. Het is inmiddels traditie om daar een happening van te maken op het Amaliaplein.”

De ploeg arriveert zondagmiddag rond 17.00 uur in het centrum van Almelo. Er is een stop van ongeveer anderhalf uur ingelast voor de doorkomst voor thuispubliek. Okselfris zullen de Almeloopers op dat moment niet meer ogen. „We hebben er dan 330 kilometer opzitten. De route voert vanaf Vliegveld Twente richting Bourtange in Groningen om van daaruit weer in zuidelijke richting af te zakken naar Almelo. Bij de doorkomst zijn we over de helft.” Onderweg voert de route de lopers langs Rijssen en dwars door Enter.

Als de weg wordt vervolgd zal in de nachtelijk uren de Veluwe worden bereikt op weg naar het westen van het land. Tweede Pinksterdag zullen de Almeloopers rond 16.30 uur op de Coolsingel arriveren. Dat is altijd een emotioneel moment, weet Dhert. „De opbrengst van de Roparun gaat naar de palliatieve zorg. Voorheen werd voor mensen met kanker gelopen. Die nieuwe insteek heeft te maken met de verandering in de zorg rond de ziekte kanker.”

Voor het hospice

Voor de nieuwe hospice Almelo is de Stichting Leendert Vriel vorige week overigens 25.000 euro van de Roparun toegezegd. Het ‘Bijna Thuis Huis’ kent 24 uur aanwezige zorg. Dhert: „De Almeloopers hebben deze aanvraag ondersteund en begeleid richting de Roparun. Op deze manier komt het gedoneerde geld weer terug naar onze eigen regio.”

Volledig scherm Tijdens de laatste editie in 2019 trok de Roparun ook door Enter, net als komend weekeinde. © Reinier van Willigen