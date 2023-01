Amper openbare toiletten in Twenterand? Jaarlijks terugkerend onderzoek blijkt onvolledig

Maag Lever Darm Stichting: ‘In dit geval goed nieuws’

De stichting liet al weten er met de Toiletalliantie ‘naar te kijken’. Dat er in Twenterand veel meer openbare toiletten zijn, dan het ‘onderzoek’ van de MLDS aantoonde? ‘In dit geval is dit goed nieuws voor alle mensen die hoge nood hebben en snel een toilet nodig hebben', reageerde de stichting op Twitter, na een aanmerking van raadslid Marcus Elzinga (GBT). Ondernemers in Vroomshoop zijn in ieder geval ‘not amused’ met het onderzoek, waarin dus ook het kanaaldorp er slecht van af komt.

Twenterand wil winkels aanmelden in hoge nood-app

Iets waar PvdA-GroenLinks duidelijk niet van op de hoogte was. Die partij klom gelijk in de pen met de boodschap dat er meer openbare toiletten moesten komen, en dat het een slechte zaak was. Twenterand wijst de partij erop dat er weldegelijk openbare toiletten zijn. ‘Wij lezen dat er weinig toiletmogelijkheden bekend zijn in de Hoge Nood-app. In Vroomshoop hebben 10 à 15 winkeliers een speciale sticker op de deur en laten hiermee weten dat toiletgebruik is toegestaan', meldt het college van B en W. Wij zijn bereid informatie in te winnen en de mogelijkheden te bekijken met de winkeliersverenigingen van alle kernen voor vermelding van winkeliers in de hoge nood-app.’