Angela de Jong zag gesprek met Ilse DeLange in DWDD: ‘Knap hoe ze reageerde op Hugo Borst’

De AD-columniste zat dinsdagavond ook voor de buis toen het gesprek met de Almelose zangeres in De Wereld Draait Door heel wat los maakte op sociale media. Borst vroeg Ilse wat er na negen Edisons eigenlijk nog te winnen valt. En of de 42-jarige muzikante over een paar jaar nog wel in the picture kan blijven als ‘oudere’ artieste.

Aanvankelijk was Angela verbaasd om de wending die Hugo Borst het gesprek liet nemen: „Ik dacht: huh? Hij had er zo'n lange aanloop voor nodig”, reageert De Jong. “Het was onhandig en misschien een beetje raar. Maar het is natuurlijk als tafelheer ook wel zijn rol om een beetje narrig te doen. Om de knuppel in het hoenderhok te gooien.”

Zelfde vragen aan The Golden Earring?

Vooral op Twitter kreeg Borst er van langs. Schrijfster Saskia Noort noemde het gesprek ‘gênant’ en ‘zeldzaam respectloos’. Ze noemde het gesprek een voorbeeld van de stereotype vragen waar vrouwelijke artiesten nog altijd mee te maken hebben. „Ik ken Hugo een beetje en ik denk echt niet dat hij seksistisch is hoor”, reageert Angela de Jong. „Maar ik vraag me wel af of Hugo dit vorige week ook zou hebben gevraagd toen Henny Vrienten, Boudewijn de Groot en George Kooijmans aan tafel zaten bij DWDD. The Golden Earring krijgt ook geen vragen over hun leeftijd. Laten we het erop houden dat Hugo misschien ongesteld was, om in het thema te blijven.”

Gepokt en gemazeld

Ilse DeLange trok zich weinig aan van Hugo's vragen en ging onverschrokken door met haar gesprek én aansluitende optreden. „Onwijs knap”, prijst De Jong de Almelose. „Ilse is ook gepokt en gemazeld. Ze kreeg zelfs applaus voor haar reactie op de vraag, maar dat moedigde Hugo ook wel aan. Ze snappen allebei hoe het werkt op televisie. Of ze er na de uitzending achter de schermen nog op terug zijn gekomen? Dat sluit ik niet uit.”

Stamgasten van DWDD

Het veelbesproken gesprek is waarschijnlijk één van de laatste controversiële momenten in De Wereld Draait Door, aangezien het programma deze woensdag bekend maakte te gaan stoppen na het aangekondigde vertrek van boegbeeld Matthijs van Nieuwkerk.