Anna stierf in het ziekenhuis, haar dochter gaf de artsen de schuld: ‘Mijn moeder had hier nooit mee ingestemd’

Het is vrijdagavond 2 januari 2015 als Annemiek Dijkstra merkt dat ze zich niet lekker voelt. De uit Rotterdam afkomstige Enschedese heeft een beginnende buikgriep. Voor haar persoonlijk niets verontrustends, het is alleen zaak haar moeder niet aan te steken. Haar hoogbejaarde moeder, waar ze als mantelzorger bij in huis woont.