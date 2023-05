Annie (95) uit Harbrinkhoek verbaasd over nieuwe thuiszorgrapportage: ‘Dit is heel kunstig’

indebuurt.nl Boekenvoor­deel blijft in Almelo, maar gaat wel naar ander pand

Aan de Grotestraat 55 in Almelo zat de afgelopen jaren een filiaal van Boekenvoordeel. De winkel liet in maart weten de deuren te sluiten. Boekenvoordeel keert nu toch terug in de binnenstad, maar dan wel in een ander pand.