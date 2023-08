Anouk Dekker mocht niet in de A1 van SVZW, tweelingbroer Xander wel: ‘Er werd toen echt nog conservatief gedacht’

Martin (54) scoort met onlinefoto­pa­gi­na Vasse Vrögger, een feest der herkenning

Een blik in het verleden van Vasse en omgeving. Dat is Vasse Vrögger, de onlinefotopagina op sociale media van Martin Dijkers uit Vasse. Voor veel bezoekers is het een feest van herkenning: ‘café Assen? Daar ben ik vroeger vaak geweest’.