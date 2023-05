‘Antenne van houtworm’ en ‘ruggengraat van tuinslang’: woede in Twenterand over zwembad en asielzoekers

In Twenterand lijkt het erop dat ambtenaren er voor zichzelf zijn, in plaats van voor de inwoners. Nu denkt u vast: dat is toch overal zo in Nederland. Ja, ik snap uw gevoel. In Twenterand wordt nu gesneden in een buitenbad, waar mensen in deze periode zoveel plezier van hebben en kleine kinderen hun watervrees overwinnen. A la Hans Kazan: in een week tijd toverde de gemeente tot twee keer toe een konijn uit de hoge hoed.