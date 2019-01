Anus heet nu Anouschka, beslist de rechter in Almelo

An­ti-islamiti­sche teksten raadslid Almelo schieten collega in verkeerde keelgat

30 januari ALMELO - ‘Pedofiele moslimbendes’ en ‘gruwelijke verkrachtingen van kleine meisjes door georganiseerde moslimmannen’. Patricia Pol (Forum voor Rechts) liet er geen gras over groeien in haar openingswoord voor de gemeenteraadsvergadering. Die woorden schoten sommige aanwezigen in het verkeerde keelgat.