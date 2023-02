VDL groeit tegen de klippen op in Almelo: Nieuwe parkeer­plaats in de ‘berm’ helpt techbe­drijf uit de brand

Het is een opvallende plek voor een slagboom; op de groenstrook pal naast de drukke Bornsestraat in Almelo. VDL heeft er een langwerpige parkeerplaats voor 120 auto’s aangelegd. Hard nodig, omdat het techbedrijf tegen de klippen op groeit. Ook andere ondernemingen worstelen met parkeerproblemen in Almelo. Het gemeentebestuur denkt dat op te lossen met parkeergarages bij de fabrieken.