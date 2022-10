Aquarium is grote energieslurper, merken ze ook in Almelo: ‘Ons vissenhotel is gesloten’

Acacia­school behoudt aangezicht en krijgt met bouw Thomashuis en Herbergier zorgfunc­tie

ALMELO - Het gebouw is bijna een eeuw oud. Vele generaties hebben er in de klas gezeten. Maar de laatste vijftien jaar stond de Acaciaschool leeg. Dat gaat veranderen. Sloopwerkzaamheden zijn in volle gang om de bouw voor te bereiden van twee zorghuizen voor mensen met dementie en verstandelijk gehandicapten.

