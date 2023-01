Arman uit Almelo bouwt mee aan zonneauto: 'We willen weer winnen in Australië'

indebuurtEen auto bouwen die alleen maar rijdt op zonne-energie en dan ook nog zo efficiënt mogelijk. Arman van Dijk uit Almelo houdt zich hiermee bezig. De 21-jarige student elektrotechniek bouwt mee aan de auto van de TU Delft. Hij is enthousiast: “Dit jaar gaan we er alles aan doen om de winst terug naar Delft te halen.”

Eens in de twee jaar wordt in Australië de World Solar Challenge gehouden, een race voor auto’s op zonne-energie. Je zou verwachten dat Arman uit Almelo meedoet met het team studenten van de Universiteit Twente. Toch is dat niet het geval, hij koos voor de TU Delft. “Vroeger zag ik op televisie dat studenten van de TU Delft een zonneauto gingen bouwen. Dat was één van de redenen waarom ik wilde studeren in Delft.”

Al zeven keer gewonnen

Het team won de race dwars door Australië al zeven keer. Ook dit jaar wil het team graag weer winnen. Ze hebben wat goed te maken na de vorige race. In 2019 brandde de Nuna X af, vlak voor de finish in Adelaide. Door de coronacrisis is de race in 2021 afgelast. Goed nieuws was er ook: het vorige team wist een derde plek te halen in de Solar Challenge Morocco en het team uit Delft won een race dwars door Zuid-Afrika.

“Die zege heeft ons nieuwe kracht gegeven”, vertelt Arman. “Het voelt goed dat er weer een overwinning binnen is gehaald. Nu is het aan ons om in Australië ook als eerste over de finish te komen. We zullen een nog efficiëntere auto moeten bouwen. Een grote opgave, maar ik heb er vertrouwen in.”

Nog sneller en efficiënter

Dit jaar gaat het studententeam een compleet nieuwe zonneauto ontwerpen, bouwen en testen. Arman is daarbij de electrical engineer. “Ik ben verantwoordelijk voor de elektrische onderdelen in de zonneauto. Zo gaan we een gloednieuw zonnepaneel, accupakket en elektrische motor ontwikkelen. Hiermee wordt de auto nog sneller en efficiënter.”

De Almelose student steekt nu al zijn tijd in de nieuwe wagen. Studeren is er niet meer bij. Arman bouwt de auto niet in z’n eentje. Het Brunel Solar Team van de universiteit in Delft bestaat uit achttien studenten.

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Team Nuna 12 van TU Delft, Arman is de derde van rechts © Jorrit Lousberg en Hans-Peter van Velthoven

World Solar Challenge Australië

In oktober doet het team uit Delft voor de elfde keer mee aan de World Solar Challenge in Australië. De route van meer dan 3000 kilometer gaat van het noordelijke Darwin, door de outback naar Adelaide in het zuiden. Teams van universiteiten over de hele wereld zijn erbij. “Het wordt een spannende race nu de concurrentie steeds beter wordt. Er doen waarschijnlijk 45 teams mee, waaronder ook topuniversiteiten.”

Duurzame energie laten zien

Winnen in Australië is natuurlijk het grootste doel, maar het team wil meer bereiken, vertelt Arman. “We willen mensen inspireren op het gebied van duurzaamheid met onze technische innovaties. Door te laten zien wat er allemaal mogelijk is op het gebied van duurzame energie, hopen we dat mensen zich bewust worden van hun eigen impact en de mogelijkheden om die te verminderen.”

Dit is een artikel van indebuurt Almelo. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!