Asito kent een rijk verleden, maar het schoonmaakbedrijf heeft ook gouden toekomst: ‘Mensen blijven rommel maken’

ALMELO - Schoonmaakimperium Asito is nauw met Almelo verweven. Vandaar een tentoonstelling over de 70-jarige historie van het bedrijf in het Huis van Katoen en Nu. Een rijk verleden, in meerdere opzichten. Maar ook de toekomst van het schoonmaakbedrijf ziet er florissant uit. „Zonder schoonmakers staat het land stil.”

Midden in de expositieruimte ligt een stapel Perzische tapijten. Afkomstig uit een hotel dat de rekening van Asito niet kon betalen. Vervolgens hebben medewerkers van het schoonmaakbedrijf de tapijten, die als onderpand dienden, opgehaald. „Het gebeurde lang geleden, maar de tapijten liggen nog steeds bij ons”, vertelt Asito-manager Sander Haas met een glimlach.

Smakelijke anekdotes

Het is een van de smakelijke anekdotes waarop de bezoeker wordt getrakteerd bij de tentoonstelling 70 jaar Asito, in het Huis van Katoen en Nu. Het landelijk opererende schoonmaakbedrijf, dat in 1952 werd opgericht door Joop van Riemsdijk. „In de slaapkamer van zijn schoonouders aan de Sluiskade”, weet Erwin Lette, initiatiefnemer van de expositie.

Quote Waarom Asito? De naam moest bekend klinken en met een A beginnen. Om bovenaan in het telefoon­boek te staan Erwin Lette

De naam die de grondlegger voor het bedrijf bedacht, wordt uiteraard ook verklaard. De letters Asito staan voor ‘Alle stof in Twente opruimen’. „De naam moest bekend klinken en met een A beginnen. Om bovenaan in het telefoonboek te staan”, zegt Lette.

9000 medewerkers

Zeventig jaar later is Asito uitgegroeid tot een van de grootse schoonmaakbedrijven in Nederland. Met 9000 werknemers en een jaaromzet van 280 miljoen.

De helft van de medewerkers heeft een migratieachtergrond. „Mensen die nieuw zijn in Nederland zien een baan als schoonmaker vaak als een eerste stap”, verklaart manager Haas. „Onze medewerkers zijn afkomstig uit honderd verschillende landen.” Een ‘schitterend vak’ en met het salaris is volgens Haas niks mis. „Een ervaren schoonmaakster verdient volgens de nieuwe cao 14 euro per uur. Dat is meer dan een winkelbediende.”

Integratiediner

Asito vindt het van groot belang dat al zijn werknemers zich thuis voelen in Nederland. Het jaarlijkse integratiediner moet daarbij helpen. „Samen komen, samen eten en verhalen aan elkaar vertellen”, schetst Haas. „We zijn er mee begonnen na de ‘minder, minder Marokkanen-opmerking’ van Wilders. Dat was kwetsend voor veel van onze mensen. Daarom hebben we er iets positiefs tegenover gezet.” Tientallen andere bedrijven en organisaties organiseren nu ook een integratiediner.

Hart voor Heracles

Na al die jaren is Almelo nog steeds de thuisbasis. Het hoofdkantoor staat pal naast het Heracles-stadion, Erve Asito. En ook op het shirt prijkt de naam van het schoonmaakbedrijf. „Joop van Riemsdijk, onze oprichter, was een groot fan van Heracles”, verklaart Sander Haas de sterke band met de profclub. Het stadion ligt aan het Van Riemsdijkplein.

Joop van Riemsdijk overleed in 2003, op 84-jarige leeftijd. Dochter Monique geeft nu leiding aan het familiebedrijf. De toekomst van Asito ziet er zonnig uit, voorziet manager Haas. „Schoonmakers zullen altijd nodig zijn, want mensen blijven rommel maken. Zonder schoonmakers staat het land stil. Als een operatiekamer niet schoon is, gaat de operatie niet door.”

De tentoonstelling 70 jaar Asito is vanaf zaterdag 15 oktober gratis te zien in het Huis van Katoen en Nu aan Marktplein 35 in Almelo.