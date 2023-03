ASV’57-aanvaller Nick Schuur gaat voor de titel én 25 goals: ‘Ik moet nog flink aan de bak’

indebuurt.nl Uittips in Almelo: een weekend vol whisky, pannenkoe­ken, slangen en Shrek

Ook de komende dagen is er in Almelo van alles te doen. Opvallend: er zijn veel activiteiten met eten en drinken. Zo kun je (gratis) pannenkoeken eten en whisky en Iers bier drinken. Er is verder nog veel meer te doen, hierbij het overzicht van uittips in Almelo voor het weekend van 17, 18 en 19 maart 2023.