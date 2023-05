ASV’57 heeft kampioensschaal al met een hand vast

Crematoria Twente zoekt figuranten voor vier nep-uitvaarten: ‘We willen de werkelijk­heid zo dicht mogelijk benaderen’

Je beschikt over vier bijzondere crematoria, maar wanneer je in beeld wil brengen wat er allemaal mogelijk is, kom je niet verder dan een lege aula of gastenkamer. Want mensen in rouw vastleggen tijdens een uitvaart, nee, dat doe je niet. Crematoria Twente bedacht er iets op. En daar kun jij bij zijn!