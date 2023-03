ASV’57 moet tóch op zoek naar een nieuwe trainer

Te weinig politie in Twente? Volgens de burgemees­ter van Tubbergen heeft de regio niet te klagen

‘Te weinig agenten, aanrijtijden die niet worden gehaald en er is geen veiligheidsplan voor het toekomstige asielzoekerscentrum in Albergen.’ De politieke partij Keerpunt22 vraagt zich af het wel goed gaat met ‘de sterke arm der wet’ in de gemeente. En stelde vragen in een politieke bijeenkomst.