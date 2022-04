Auto's botsen op A1 bij Bornerbroek, flinke schade aan voertuig

Toptrouwbe­drij­ven Award naar Almelo’s bedrijf: ‘We zijn supertrots’

ALMELO - Het Almelose bedrijf Trouwringenvoordeel.nl heeft de Top Trouwbedrijven Award 2022 in de categorie trouwringen in de wacht gesleept. Dat is een landelijke prijs waarbij bedrijven in deze branche zijn beoordeeld op kwaliteit, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid.

1 april