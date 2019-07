Automobilist onder invloed voor tweede keer op één dag aangehouden in Almelo

Video Magneetvis­sen: water in Almelo geeft geheimen niet zomaar prijs

9:31 ALMELO - Magneetvissen is in korte tijd een ware rage geworden. Steeds vaker zijn er de verhalen over spectaculaire vondsten. Reden voor twee redacteuren van deze krant om eens een magneet aan een lijn uit te gooien in Almeloos water. De opbrengst: ronduit teleurstellend.