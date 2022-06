Automobilist ramt verkeerslicht in Almelo en belandt in ziekenhuis, bijrijders blijven ongedeerd

Vrienden van ’t Hookhoes harken 75 mille bij elkaar voor goede doelen in Almelo

ALMELO - Almelose ondernemers die zijn verenigd in de Stichting Vrienden van ’t Hookhoes hebben donderdag 75.000 euro bij elkaar gebracht ter ondersteuning van goede doelen in Almelo. Het geld is ‘binnengeharkt’ met een veiling tijdens de haringparty en een gesponsorde Wall of Fame met reclamebordjes in het schenklokaal aan de Grotestraat-Zuid.

24 juni