Automobilist rijdt met voertuig tegen pand gezondheidscentrum in Almelo

Heracles-aanvoerder Hoogma: ‘Wij mogen niet met 4-0 worden wegge­speeld’

Een wanprestatie, meer kan Justin Hoogma niet maken van de 4-0 nederlaag maandagavond in Amsterdam tegen Jong Ajax. „Zowel met als zonder bal ging er bij ons vrij weinig goed. We zijn compleet weggespeeld”, aldus de aanvoerder van Heracles Almelo, die realistisch was in zijn terugblik.

6 september