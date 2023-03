Azzaoui heeft eindelijk z’n eerste treffer voor Heracles na revalidatie: ‘Iedereen had hier op gewacht’

De wedstrijd van Heracles in de Hofstad was niet alleen het duel van een onbetwiste overwinning op een lastige tegenstander. Uit tegen ADO Den Haag was ook de partij waarin Ismail Azzaoui z’n heel lange en zware revalidatie bekroonde met zijn eerste treffer voor de Almelose formatie. „Iedereen van de ploeg was blij voor mij.”

De ontlading in het Almelose kamp in het Bingoal Stadion was mooi om te zien. Hartverwarmend zelfs. Bij een stand van 2-0 in het voordeel van Heracles kreeg invaller Ismail Azzaoui in de 83ste minuut de bal aangespeeld door Emil Hansson, na een snelle uitbraak van de Zweedse flankspeler. Links op de rand van de zestien nam Azzaoui de bal aan, dreigde naar binnen en plaatste de bal vervolgens in de verre rechterhoek van het ADO-doel. Via de hak van ploeggenoot Rigino Cicilia verdween de bal in de goal, onhoudbaar voor keeper Sonny Stevens: 3-0 voor Heracles, wedstrijd beslist.

Quote Je kon het zien aan iedereen op de bank. Sammy kwam het veld op, maar ook de trainer was heel blij. Ze weten allemaal wat ik heb meegemaakt Ismail Azzaoui

Azzaoui stak een arm in de lucht richting de 234 Heracles-supporters in het uitvak van het Haagse stadion. Vervolgens liep hij, dol van vreugde, naar de bank van de Almeloërs, waar hij aan de zijlijn in de armen sprong van Samuel Armenteros. De spits, die in de 72ste minuut plaats had gemaakt voor invaller Azzaoui, vierde op uitbundige en innige wijze het doelpunt mee. Net zoals trainer John Lammers in de feestvreugde deelde. „Een geweldig moment”, keer de doelpuntmaker na afloop terug.

Knieblessure

„Veel spelers hadden hier op gewacht: mijn eerste goal dit seizoen voor Heracles. Je kon het zien aan iedereen op de bank. Sammy kwam het veld op, maar ook de trainer was heel blij. Ze weten allemaal wat ik heb meegemaakt, wat ik heb moeten doen om terug te komen na de knieblessure. Als je dan als invaller het veld in komt en een doelpunt maakt, dan is iedereen blij.”

Volledig scherm De spelersbus van Heracles, bij de entree van het Bingoal Stadion in Den Haag van ADO. © Pro Shots / Toon Dompeling

Azzaoui liep vorig seizoen tegen Feyenoord in De Kuip een zware knieblessure op. Dat was in december 2021. Sindsdien stond alles bij de Belgische Marokkaan in het teken van een rentree op het veld. Van Heracles kreeg hij - ondanks de nog onzekere situatie - een contract, hij kon in Almelo rustig verder werken aan zijn herstel. Een jaar na zijn blessure viel hij afgelopen december in, tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht. Heracles won die avond met 8-1, de rentree van Azzaoui maakte het feest compleet.

Twee assists

Sindsdien moest de 25-jarige speler van Heracles doen met acht invalbeurten, tweemaal mocht Azzaoui beginnen als basisspeler. Tot voor ADO stond de teller op twee assist, naar een doelpunt was de creatieve aanvaller op zoek om de leegte op te vullen. Dat gebeurde eindelijk in Den Haag. „En nu denk ik dat er meer goals zullen gaan volgen”, sprak Azzaoui met een brede glimlach op het gezicht. „For sure”, voegde hij er nog aan toe. „Voor mij is dit het begin. Het voelt heel goed om na alles wat ik heb meegemaakt weer te kunnen scoren.”

Hij wijst naar de oefenwedstrijd van maandagmiddag, met de reserves van Heracles tegen FC Twente 2 op Erve Asito. De bezoekers waren met 2-1 te sterk, maar Azzaoui zorgde voor een fraaie eretreffer. Van afstand haalde hij verwoestend uit. „Een mooie goal, toch?”

Hopen op fout van PEC

Natuurlijk wil hij meer zijn dan een scorende invaller. „Iedere speler van wil in de basis staan. Ik blijf gewoon mijn best doen en hoop dat het moment er ooit zal zijn. Op de trainingen zal ik moeten laten zien dat ik er klaar voor ben”, aldus Azzaoui, die vooral blij was dat met de belangrijke zege op ADO. Heracles blijft daardoor in het spoor van koploper PEC Zwolle, dat met twee uitduels (vrijdag Willem II, maandag De Graafschap) een zwaar weekeinde heeft. „Wij moeten onze wedstrijden blijven winnen en hopen dat PEC onderweg een fout maakt.”