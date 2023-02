Baasje gezocht: deze knappe beagle zoekt een liefdevol thuis

indebuurt.nlZoek je een huisdier? indebuurt helpt je graag op weg! Af en toe zetten we een hond of kat van Dierenopvangcentrum ’t Noordbroek in het zonnetje. Deze keer is dat de jonge beagle Rogier.

“Een leuke, slimme en lieve beagle vent van bijna drie jaar”, schrijft ’t Noordbroek over Rogier. “Het is een nieuwsgierig en leergierige hond met een rustig karakter. Hij is een knuffeltje, wanneer hij je even kent.”

Een stabiele basis

In het verleden is Rogier veel gestraft en gecorrigeerd. Hierdoor vindt hij sommige dingen best spannend. “Gelukkig herstelt hij door steun van zijn mensenmaatjes erg goed en maakt hij echte stappen. Rogier heeft een slim en veerkrachtig karakter. We zien hier dan ook bergen potentie in hem. Als hij tijd, rust en het vertrouwen krijgt, kan hij zich verder ontwikkelen en zijn zelfvertrouwen opbouwen”, schrijft ’t Noordbroek.

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Rogier zoekt een baasje © Dierenopvangcentrum ’t Noordbroek

Leergierig en nieuwsgierig

Rustig, nieuwsgierig en leergierig, zo wordt het karakter van Rogier omschreven. “Hij wil graag ontdekken en kan zijn neus, zoals het een beagle betaamt, erg goed gebruiken. Wij doen vaak zoekspelletjes met hem en wij zien dat Rogier dit erg leuk vindt.” Het asiel raadt aan om met Rogier op cursus te gaan of leuke activiteiten te doen, zoals speuren.

Waar voelt Rogier zich thuis?

“Wij denken dat Rogier het leuk zou vinden om bij een stabiel teefje geplaatst te worden.” Rogier kan namelijk goed met andere honden optrekken. “Rogier zijn karakter is niet gecompliceerd of pittig, maar omdat hij sommige dingen spannend kan vinden, wordt hij niet bij (kleine) kinderen geplaatst.”

Mag Rogier bij jou wonen?

Wil je meer weten over Rogier? Neem dan contact op met Dierenopvangcentrum ’t Noordbroek. Op de site staat precies beschreven wat je moet doen. Mocht zich inmiddels iemand gemeld hebben voor Rogier, dan staat dat ook op de site vermeld. En ook deze honden en katten in Almelo zoeken nog een nieuw baasje.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Almelo. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!