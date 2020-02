Baby Zara-Lizzy uit Almelo vecht voor haar leven in Duits ziekenhuis

112 Gewonde bij botsing tussen twee auto's in Almelo

19 februari ALMELO - Bij een ongeluk tussen twee auto's in Almelo is woensdag aan het eind van de middag een vrouw gewond geraakt. Het ongeval gebeurde op de Van Rechteren Limpurgsingel, ter hoogte van de Ootmarsumsestraat. De oorzaak is nog onbekend. De gewonde is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.