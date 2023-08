Barbie-hype zorgt voor grote vraag bij Twentse speelgoedreus: ‘Alles waar Barbie op staat, verkoopt’

Onlinereus Amazon vestigt zich in Twente: vanuit Almelo gaan 25.000 pakjes per dag het land in

Onlinewarenhuis Amazon heeft in Almelo haar eerste Nederlandse distributiecentrum in gebruik genomen. Vanuit het centrum gaat het bedrijf binnenkort zo’n 25.000 pakketten per dag bezorgen. Almelo moet de springplank worden voor een verdere uitbreiding van het megabedrijf in Nederland.