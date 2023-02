Bas en Kelly Aalderink nemen slagerij Hoff in Wierden over: ‘Het slagersvak is het mooiste dat er is!’

Dat slager Berend Hoff uit Wierden zijn werkzaamheden na slechts vier jaar al moet neerleggen, dat had hij niet verwacht. Maar zijn kwakkelende gezondheid laat hem geen keus. De slagerij aan Het Binnenhof blijft echter open, want Bas en Kelly Aalderink uit Vriezenveen nemen het bedrijf over.