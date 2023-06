Basketbal: Jolly Jumpers strikt regionaal talent Emma Schumer

Man met mes zorgt voor schrik bij Plus in stadion van Heracles, politie pakt dader

Een man met een mes in zijn bezit heeft maandagmiddag personeel en bezoekers van de Plus-supermarkt Brughuis in het stadioncomplex van Heracles in Almelo schrik aangejaagd. Volgens medewerkers was hij op dievenpad in de winkel en werd hij daarbij betrapt.