Basketbal: Jolly Jumpers uitgeschakeld in bekertoernooi; Binnenland slaat na rust toe

Jolly Jumpers is er niet in geslaagd de halve finales van het bekertoernooi te bereiken. Binnenland, al jaren de angstgegner van de Tubbergse ploeg, won in Barendrecht met 79-70. Halverwege koesterde Jolly Jumpers nog een voorsprong, maar in de tweede helft had de ploeg van coach Chris Stomp het vooral aanvallend moeilijk.

Wedstrijden tussen Binnenland en Jolly Jumpers zijn al jaren een garantie voor spanning. Met tot voor kort altijd de ploeg uit Barendrecht aan de goede kant van de score. Pas een kleine maand geleden won Jolly Jumpers voor het eerst in vijf jaar van Binnenland. Dat vertrouwen nam de ploeg mee uit Tubbergen en straalde het team aanvankelijk ook uit.

Het eerste kwart leek meer op NBA All Starwedstrijd dan een kwartfinale van de Nederlandse beker. Verdedigen kwam namelijk niet voor in het woordenboek van beide teams. Het was rennen van basket naar basket en punten maken. Binnenland scoorde tegen een onwaarschijnlijk percentage van bijna tachtig procent, Jolly Jumpers schoot eveneens tegen een hoog gemiddelde (55 procent). De 29-28 tussenstand was een logisch gevolg en in dat tempo waren de twee ploegen op weg naar een score van ruim boven de honderd.

Uitlopen

Jolly Jumpers slaagde er in de tweede periode als eerste in verdedigend de touwtjes aan te trekken. Maar tegen sterspeler Marlou de Kleijn, juiste deze wedstrijd teruggekeerd na wekenlang blessureleed, had de Tubbergse ploeg nog geen afdoende middel. De Kleijn scoorde maar liefst 22 punten in de eerste helft. Jolly Jumpers scoorde er ook in het tweede kwart lustig op los en ging halverwege met 49-42 aan de leiding. Het verschil was een paar minuten voor de rust zelfs twaalf punten in het voordeel van de ploeg van Chris Stomp.

In de tweede helft had ook Binnenland defensief de zaken beter op orde. De Kleijn kreeg toen tevens steun van Jamailah Adams, die zich ook met het scoren ging bemoeien. Jolly Jumpers speelde aanvankelijk heel gehaast in het derde kwart en kreeg in het vervolg meer en meer moeite scores op het bord te krijgen. „We raakten in paniek van hun druk, gingen dribbelen als een wezenloze en speelden niet meer onze spelletjes”, meende coach Stomp. Maar Jolly Jumpers beet zich wel in de thuisploeg vast. Nadat Binnenland snel het gaatje had gedicht bleven de ploegen het derde kwart zij aan zij. Precies in de slotseconde kwam de formatie uit Barendrecht weer aan de leiding: 64-63.

Geen eindsprint

Wie anders dan Marlou de Kleijn verzorgde die score. De Kleijn eindigde uiteindelijk op 37 punten en was nauwelijks af te stoppen door Jasmijn de Ceuninck van Capelle, die meestal de bewaakster was. De jeugdige Hengelose begon sterk met negen punten in het eerste kwart, maar miste in de laatste periode een vrije lay-up op 77-70. Een score op dat moment had een eindsprintje van Jolly Jumpers in kunnen luiden, maar na de misser was de Tubbergse ploeg definitief geknakt. „Het gevoel en geloof was er al langer niet meer in het vierde kwart”, meende Stomp.

Binnenland - Jolly Jumpers 79-70 (29-28, 42-49, 64-63, 79-70)

Scores Jolly Jumpers: Glaubitz 16, Brughuis 13, De Ceuninck van Capelle, Wiens 11, Rikhof 10, Zwart 6, Steggink 2, Ebeltjes 1.