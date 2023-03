BBB-lijsttrekker Carla Evers: ‘We willen besturen en sluiten geen partij uit, ook GroenLinks niet’

Met ziekenhuis­bed door stemlokaal 52 in Enschede: oppassen bij het oversteken

Je kunt stemmen op scholen, in buurthuizen, bij de Stadsbank, in Helmerzijde en in het MST in Enschede. Personeel, patiënten en buurtbewoners passeren de draaideuren van het ziekenhuis. „Net geopereerd, dan kan dit er mooi achteraan.”