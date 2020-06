Bedrijf in Almelo maakt bezoeker binnen 17 seconden coronaproof

Video Woning­brand in centrum Almelo: Twee personen naar het ziekenhuis

2 juni ALMELO - In een woning aan de Doelenstraat in het centrum van Almelo is dinsdagavond brand uitgebroken. Brandweer Twente meldt dat twee personen ter observatie naar het ziekenhuis worden gebracht. Zij hebben rook ingeademd. De brand is inmiddels geblust.