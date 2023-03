Bedrijfsbus en auto botsen op kruising N35 bij Wierden, voertuigen worden afgesleept

met video Grote brand in oude school in Vroomshoop, pand gaat verloren: ‘Het was niet de vraag óf het zou branden, maar wanneer’

In de voormalige basisschool De Sleutel in Vroomshoop is zondagavond brand uitgebroken. Rond half acht sloegen de vlammen uit het leegstaande gebouw aan de Nassaustraat. De brand leidt in de buurt niet tot verbazing. „Dit zat eraan te komen.”