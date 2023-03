Beetje Parkinson, soms wat spierpijn, maar nog gevaarlijk in de cirkel: Wim (85) weet als hockeyer van geen ophouden

Het was een bescheiden maar mooi feestje zaterdagmorgen in het clubhuis van sportpark Hinsenveld. Met Wim Voogel in de hoofdrol. De op 1 maart 85 jaar geworden hockeyer werd vanwege die mijlpaal gehuldigd. Want bij MHC Almelo worden trouwe leden gekoesterd. En dus kreeg de jarige een jubileumshirt met bijpassende broek. Beide genummerd met 85.