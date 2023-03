Bejaarde Twentenaar (80) krijgt voorwaardelijke celstraf omdat hij zijn schoonzus in elkaar sloeg

Brug over kanaal bij Albergen is ineens afgesloten: ‘Je kon er op wachten dat het mis zou gaan’

Een van de bruggen over het Kanaal Almelo-Nordhorn is voor onbepaalde tijd afgesloten voor alle verkeer. Het zou niet veilig meer zijn om via de Weemselerweg in Albergen de brug over te steken. Het beton vertoont scheuren, vermoedelijk veroorzaakt door vrachtverkeer, dat eigenlijk te zwaar is voor de constructie.