Bekeurde ov-reizigers uit Overijssel vechten mondkapjesboete aan: ‘Hij zette me te kakken voor iedereen in de trein’

52-jarige man overvallen tijdens afspraak via datingapp in Almelo

13 augustus ALMELO - Een 52-jarige man is donderdagavond op de parkeerplaats bij voetbalvereniging PH aan de Veenelandenweg in Almelo overvallen. De man werd overvallen door drie jonge mannen nadat hij met één van hen een afspraak had gemaakt via de datingsite Grinder.