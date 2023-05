Bekijk en bewonder: deze kerk in Almelo doet mee aan Open Kerkendag

Uitstel van executie voor zieke kastanjes aan Boulevard in Enschede, gevaarlij­ke takken gesnoeid

Het verwijderen van 13 zieke kastanjes aan de Boulevard 1945 is voorlopig uitgesteld. Tegen de aangevraagde kapvergunning is een bezwaar ingediend. De behandeling daarvan moet eerst worden afgewacht. De zaak dient woensdag voor de bestuursrechter in Zwolle.