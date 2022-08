Beleggers azen op Almelose woningen, ‘vindersloon’ van 500 euro

Dit hotel in Almelo vangt vluchtelin­gen op, zonder enig protest: ‘Dit is wat we doen, mensen onderdak bieden’

Albergen wil geen asielzoekers in een hotel, maar in Almelo worden ze ‘gewoon’ al in een hotel opgevangen. In het Theaterhotel verblijven momenteel tussen de vijftig en tachtig asielzoekers, zonder grote problemen. Voor eigenaresse Esther Hammink is het de normaalste zaak van de wereld: „Wij noemen het geen vluchtelingen, maar onze gasten van het COA.” De lokale PVV-fractie is minder te spreken over de hotelopvang.

